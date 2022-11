MESSINA. “Catemoto De Luca II, lo Zar di Fiumedinisi”, Casta editore, il nuovo saggio del giornalista Emilio Pintaldi, sarà presentato domenica 13 novembre alle 18.30 al “Godo by Mostó” di Via Cavalieri della Stella 39 a Messina. L’incontro sarà introdotto dai saluti del sindaco di Messina, Federico Basile, a cui seguiranno gli interventi del giornalista professionista Emilio Pintaldi, dell’attivista ed ex consigliere comunale Gino Sturniolo, del presidente del Cral Gaetano Antonazzo e della vice presidente Pina Giarraffa.

Al termine dell’incontro sarà offerto dal Cral della Città Metropolitana di Messina un aperitivo. I lavori saranno moderati da Giuseppe Spanò.

