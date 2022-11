SAN FILIPPO DEL MELA. La Pro Loco San Filippo del Mela, dopo il successo dei primi progetti di Urban art “Toghether” e “la Gelsominaia” insiste nella riqualificazione degli spazi urbani delle frazioni e del centro di San Filippo del Mela con un nuovo progetto che interesserà la frazione di Olivarella ed il centro cittadino. Il progetto vedrà il coinvolgimento degli artisti Andrea Sposari che realizzerà un’opera sulla facciata della Scuola Media del centro cittadino e Salvo Ligama che, invece, si occuperà della parete privata all’interno del Parco Urbano Immacolata di Olivarella.

La Street-art distaccandosi sempre più da una visione di marginalità e illegalità, anche grazie alla qualità delle opere e dei messaggi raffigurati, acquisisce l’approvazione collettiva come elemento qualificante il tessuto edilizio. Con la conseguente associazione a una nuova forma d’arte, la street art, acquista un chiaro peso all’interno del dibattito comunicativo legato all’arte contemporanea. Dal forte impatto espressivo, accessibile, gratuita e in grado di migliorare le qualità estetiche dello spazio urbano, ben presto da opera spontanea si candida ad offrirsi quale “intervento su commissione” nato da iniziativa di soggetti privati o pubblici. Intercettando i bisogni e la domanda di qualità estetica espresse dalle comunità locali, entra così di diritto fra gli interventi maggiormente apprezzati per la riqualificazione urbana di periferie, aree dismesse, spazi non utilizzati ed edilizia degradata.

Il progetto pensato per San Filippo del Mela “ Città Futura” prende il nome da una celebre canzone di Lucio Dalla, è l’evoluzione temporale del progetto “Gelsominaia”. Non a caso il titolo sta ad indicare una proiezione futura, immaginaria della nostra terra come una figlia che sposa la natura e in cui il progresso è sinonimo di convivenza, simbiosi, rispetto e sostenibilità tra uomo e ambiente. Abbiamo riesumato il passato con la gelsominaia e vogliamo illustrare il futuro che ci auguriamo.

Viviamo in un tempo in cui il macigno del mancato sviluppo commerciale che ha causato arretratezza e spopolamento può giocare a nostro favore e farci risollevare. Le nuove tecnologie ci assistono nella direzione di uno sviluppo sostenibile, la nostra terra offre opportunità che altri non hanno grazie alla posizione geografica, alla diversità biologica e al clima, in virtù di quanto elencato crediamo che la direzione giusta sia quella di fare arte, produrre bellezza e ripetere esempi virtuosi.

Il Progetto è finanziato dalla Regione Sicilia con il bando di DemocraziaPartecipata2022.