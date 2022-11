Al via una serie di interventi di integrazione socio-lavorativa destinati a cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Il Comune di Milazzo, infatti, ha sottoscritto con la cooperativa Utopia una convenzione per dare attuazione al progetto denominato “Di.Agr.A.M.M.I” (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto) approvato dal Ministero del Lavoro, all’interno dell’Avviso 1/2019

Il partenariato sul territorio è composto dal soggetto proponente-Capofila (Federazione lavoratori agroindustria – Flai Cgil) dall’Ats Utopia-Siapa e da Oxfam. Il progetto sarà operativo sino al mese di giugno del prossimo anno.

Alla sottoscrizione della convenzione sono intervenuti gli assessori Pasquale Impellizzeri (servizi sociali) e Beatrice De Gaetano (Politiche giovanili, della famiglia e parità di genere) e il presidente della cooperativa Utopia Francesco Giunta. «Un progetto che – sottolinea Pasquale Impellizzeri, l’assessore ai servizi sociali – rappresenta una proposta di dignità, di qualità e di sfida realizzata mediante il protagonismo delle istituzioni, delle parti sociali ed economiche e del terzo settore».

«Si tratta di una iniziatia che ha anche un grande valore sociale – aggiunge Beatrice De Gaetano – perché oltre a fornire la dovuta assistenza ai migranti che operano o voglio accedere nel mondo del lavoro, attraverso soprattutto il coinvolgimento delle imprese sane, punta anche a interventi sull’abitare e sui trasporti. Una proposta di dignità, di legalità e qualità che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso queste problematiche e l’impegno a dare vita a percorsi finalizzati alla protezione dallo sfruttamento lavorativo». «Con la sottoscrizione del protocollo di intesa del progetto Diagrammi Sud – a parlare è Francesco Giunta –la cooperativa Utopia, soggetto attuatore, ed il Comune di Milazzo, partner fondamentale dell’iniziativa, aggiungono, in piena sinergia, un servizio importante per sviluppare i percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri presenti nel territorio comunale». La coordinatrice del progetto Erika Bucca ha spiegato che presso i locali del settore “Servizi sociali” del Comune sarà operativo anche uno Sportello, aperto tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 con la presenza di due operatori legali.