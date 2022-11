Divertimento e spensieratezza al centro della Festa dello Sport che si è svolta alla scuola Media Luigi Rizzo. La giornata ha visto coinvolti gli alunni delle classi 5 del Sacro Cuore e della Domenico Piraino in diverse discipline sportive, tra cui Rugby, Basket, Tennis e Tiro con l’arco. Grazie al coordinamento del professore Salvo Iarrera e alla collaborazione di diverse associazioni sportive, lo spazio esterno della scuola si è trasformato in un grande laboratorio con diversi set di attività . Sono stati organizzati giochi di coordinazione, cooperazione per promuovere il fair play basato sul rispetto delle regole e degli altri anche attraverso l’aiuto reciproco, la collaborazione e non la competizione. Grande entusiasmo mostrato dai docenti che si sono presi “cura” dei piccoli atleti, dagli alunni e dai genitori. Una pausa alla nutella ha ridato energia a tutti per poter ricominciare e proseguire fino a fine mattinata.

«I ragazzi – dice la dirigente scolastica Alma Legrottaglie – si sono confrontati con tutte le attività proposte, si sono messi in ‘gioco’, in un clima gioioso di festa e impegno. Perché lo sport è anche questo: condivisione, determinazione, costanza, rispetto. Attraverso lo sport i ragazzi si abituano ad ascoltare, osservare le regole, a portare a termine l’impegno preso, a rispettare i compagni e a socializzare. Lo sport come strumento di inclusione, con un forte background che concorre alla coesione sociale, alla fratellanza universale e all’integrazione. Lo sport come cultura, che contribuisce allo sviluppo armonico dell’essere umano in tutte le sue caratteristiche, un importante momento di formazione sia dal punto di vista motorio che da quello psicologico-emozionale».

Una mission che l’Istituto Comprensivo Secondo Milazzo, il dirigente Alma Legrottaglie e un team di docenti motivati portano avanti nella convinzione che l’approccio corretto allo sport produca benessere su più aspetti, dalla salute alla crescita cognitiva all’inclusione. Per questo motivo l’anno scolastico si è avviato con un campus sportivo con laboratori per il contrasto del bullismo e si proseguirà con la pratica di varie attività sportive, portate avanti grazie ai diversi partenariati stipulati con diverse società sportive del territorio, attività pomeridiane per la partecipazione a competizioni sportive provinciali e nazionali. La manifestazione si è conclusa con applausi, flashmob da parte dei partecipanti e con la consegna di un piccolo gadget ad ognuno di loro, un invito a continuare a praticare sport, uno scaldacollo fosforescente da utilizzare durante le attività sportive bike e trekking all’aperto.