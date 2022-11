Arrivata un’altra importante ufficialità in casa Peppino Cocuzza 1947/Basket Milazzo. Coach Simone Albana guiderà i lavori dell’under 19 e della futura promozione. Esperta ala piccola, Simone ha alle spalle oltre dieci anni di esperienza come giocatore tra le fila del Patti Basket, del Peppino Cocuzza, della cestistica Torrenovese e molte altre realtà siciliane e non. Con questo bagaglio culturale sulle spalle, coach Albana si è detto pronto a dirigere un gruppo di under 19 composto da giovani interessantissimi prospetti, (alcuni dei quali seguono anche i lavori della prima squadra in C silver) e cercherà di creare una “linea verde” composta da giovani ragazzi che un domani avranno da dire la loro in prima squadra.

Albana sarà assistito dai coach Massimo Sigillo e Alessio Coppolino che coadiuveranno anche i lavori del gruppo under e della futura promozione in casa Peppino Cocuzza/Basket Milazzo.