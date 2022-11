Stamattina, poco dopo le 9,30, i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti per spegnere un principio di incendio all’interno di una ex officina in via Siro Brigiani, una traversa dell’area portuale.

Il fumo proveniente dal locale era visibile a centinaia di metri di distanza. A quanto pare l’incendio sarebbe partito da una ondulina posta sul tetto in fase di smontaggio. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni importanti.