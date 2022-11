Milazzo, nasce l’associazione la Fenice per combattere il bullismo e aiutare ragazzi disagiati

Milazzo, nasce l’associazione la Fenice per combattere il bullismo e aiutare ragazzi disagiati

Inaugurata a Milazzo la sede distaccata dell’associazione giovanile “La Fenice”. Già attiva a Barcellona da oltre dodici anni, intende coinvolgere i giovani mamertini all’interno di progetti a sfondo sociale come quello chiamato “Fratello maggiore”. Il suo scopo è quello di aiutare i giovani in difficoltà e con disagi. Il direttivo è composto da Francesco Smedile (presidente), Michele Vacca (vicepresidente), Marco Spada (segretario), Dario Nostro, Brian Cama, Saverio Todaro e Rocco Magistri (soci fondatori).

«Vogliamo dare una voce ai giovani di Milazzo, aiutare i ragazzi meno abbienti, i bullizzati, che hanno difficoltà a scuola e fuori dalla scuola – spiegano i promotori – Abbiamo intenzione di creare un giornale per i giovani, un centro ascolto, un club letterario (progetto Apollo), stiamo tentando, con discreto successo, di trovare un accordo per accogliere i ragazzi dell’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (Usm), creando dunque un punto dove i giovani possano riunirsi, sentirsi a casa, divertirsi insieme, anche studiare insieme, discutere di attualità».