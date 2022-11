Prosegue al Parco Corolla di Milazzo, fino al 13 di novembre, “Prenditi cura di Te – Persone al centro”, l’iniziativa sul “Benessere psicologico” avviata grazie alla collaborazione con il Centro commerciale Parco Corolla e con il patrocinio dell’ . Continuerà, quindi, ad essere attivo uno .

La consulenza psicologica è rivolta a tutte le fasce d’età, alle persone singole, alle coppie e alle famiglie.

Lo sportello di ascolto è attivato presso una stanza dell’Hub vaccinale, al primo piano del Parco Corolla, appositamente allestita in modo da garantire la massima privacy e riservatezza. «I colloqui vengono svolti, previo appuntamento telefonico, in forma individuale e in presenza. In qualità dell’etica deontologica, viene garantita l’assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti dei colloqui. Le motivazioni che spingono una persona a rivolgersi a uno psicologo o a iniziare una psicoterapia, possono essere diverse: dalle difficoltà di tipo personale o relazionale che causano disagio e sofferenza emotiva, a quando non si riesce a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati, oppure quando si vuole migliorare alcuni aspetti della propria vita. Approfittiamo di questa intervista per ribadire ancora una volta: non dobbiamo avere paura ad affrontare le nostre fragilità – spiegano le psicologhe Chiara Oteri, Cristina Gimeli e Simona Bartiromo – la nostra intenzione – continuano – è fornire un servizio utile alla comunità, abbattendo i timori e le remore nel richiedere una consulenza psicologica”. Per la fruizione del servizio di consulenza psicologica è necessario prendere appuntamento con gli specialisti ai seguenti recapiti: – 348 772 2826, – 380 861 1077, – 334 757 9595.