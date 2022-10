Sempre unica nel suo genere. La Dream Fitness, storica palestra milazzese, si riconferma struttura leader nel settore dello sport che non dimentica mai di coccolare i suoi clienti. Da sempre, infatti, punta su una corretta alimentazione, sui risvolti psicologici dell’attività fisica e su tutte le attività legate al mondo del fitness. In questa ottica nasce l’idea di organizzare il primo . L’iniziativa, promossa da Dream Fitness e dall’Associazione Culturale il Tirrenico animata da tantissimi appassionati e curiosi, è stata inaugurata da Antonio Nicosia, assessore comunale allo Sport- «Lo sport – ha detto – è anche food. La saggezza sta anche nel saper proporre eventi capaci di stimolare sentimenti e passioni. E i fratelli Dramis ci sono riusciti. Buona l’idea e interessante l’attenzione rivolta al cibo sano. L’attività fisica deve essere accompagnata da una dieta sana e dalla qualità della vita vissuta». Alla manifestazione hanno preso parte anche l’onorevole Elvira Amata (Fratelli d’Italia) della commissione Ars alla Salute, l’assessore alle politiche giovanili Beatrice De Gaetano, lo psicologo dello Sport Marco Italiano e Jolanda Rizzotti nutrizionista biologa dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

«Noi crediamo molto negli imprenditori – esordisce Elvira Amata – sono quelli che danno slancio economico alla nostra Nazione. Vanno tutelati e aiutati in un momento buio come questo. Come deputato regionale io sarò sempre presente sul territorio accanto a tutti coloro che danno un contributo alla crescita alla nostra terra. Esattamente come i proprietari di questa struttura. E soprattutto ai giovani che restano nella nostra terra per contribuire al suo sviluppo».

«Lo sport è prevenzione – ha precisato lo psicologo Marco Italiano, per la nostra salute mentale abbiamo bisogno di benessere. L’attivittà fisica mette di buonomore, fa socializzare e di conseguanza fa stare bene con se stessi e con gli altri»

«Bellissimo – dicono i responsabile della Dream Fitness – quello che è venuto fuori da questo evento. Mangiar sano è possibile e lo si può fare con gusto. Siamo soddisfatti e pronti ad organizzare altre iniziative di questo tipo». Al primo Food Fitness Fest milazzese hanno partecipato: Pagnotta è salute, Vitamin Store, Polleria Lisa, MovieLife e SoulFood con Cuoca per natura.

Durante tutta la giornata del Food Fitness Fest anche musica con i djset di Salvo La Macchia e Marco Sergente.