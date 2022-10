“Patto per la lettura”, il confronto con le scuole di Milazzo. L’incontro a palazzo d’Amico con i docenti

Dalla produzione del vino alla storia del Castello di Milazzo. Questi sono solo due degli argomenti venuti fuori dall’incontro dell’assessore comunale alla Cultura Francesco Alesci che ha incontrato a palazzo D’Amico i rappresentanti delle scuole aderenti al “Patto locale per la lettura” per illustrare le linee guida del progetto e indicare le fasi di elaborazione di un percorso che dovrebbe avere come traguardo finale la partecipazione all’edizione 2023 del “Maggio dei libri”. Ai lavori erano presenti Chiara Muscianisi e Filippo Russo (componenti Consiglio di Biblioteca), Maria Teresa Maio e Catanzaro (3° Circolo), Gloria Zucconi (ITET Leonardo da Vinci), Rosa Salvatrice Scaffidi (ITT Majorana), Mastroeni Cristina (Liceo Artistico Guttuso).

L’assessore Alesci nel ribadire l’importanza del lavoro sinergico con le scuole presenti nel territorio, ha riconfermato la disponibilità dell’amministrazione a mettere a disposizione degli istituti partecipanti al progetto “Città che legge” le strutture comunali in modo da consentire una maggiore affluenza di pubblico al momento della presentazione.

Durante l’incontro la professoressa Scaffidi ha ipotizzato un lavoro sul tema della produzione del vino, attinente alla specificità del corso di studi di chimica, da sviluppare con “ramificazioni di tipo storico-letterario”, mentre la Mastroeni di approfondire i temi riguardanti la storia del Castello di Milazzo e non ha escluso la possibilità di un supporto di tipo grafico artistico e filmico. Si attendono le proposte delle altre scuole. I lavori del “tavolo” dunque riprenderanno nel mese di novembre.