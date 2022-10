Si sono svolti nella palestra CrossFit Milazzo le qualificazione ai campionati italiani di pesistica olimpica “under 13 e 17”. Manifestazione organizzata in collaborazione con la Fipe Sicilia presieduto da Salvatore Parla. «I nostri atleti più piccoli in gara per la prima volta – dice Michele Ragno, responsabile della palestra – hanno dato il massimo. Nella categoria giovanissimi (nati nel 2010) abbiamo ottenuto grandi successi».

Primo posto si è classificato Diego Calì nella 49, secondo posto Danny Foti nella 55. Nella categoria under 13 (nati nel 2009) primo posto Serena Puliafito nella 45 che ha vinto anche il premio come miglior alzata Sinclair, primo posto con Francis Puglisi nella categoria 55. «Ed in fine – conclude Michele – abbiamo conquistato anche il premio societario per la categoria femminile».