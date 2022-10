Weekend ricco di medaglie alla Spartan Race di Malta per gli otto atleti delle officine Fitclub di Milazzo guidati dai coach Paradiso e Palazzolo. In occasione del primo trifecta shield week end nell’isola del Mediterraneo, infatti, i ragazzi conquistano medaglie per tutte le categorie compresa la trifecta di Castellano. La Spartan Race è una corsa ad ostacoli “estrema” in cui ci si può imbattere in ponti di legno, scivoli insaponati, corde, pietre, fango messi apposta per rendere il percorso più duro.

L’evento è stato partecipato da migliaia di atleti provenienti da quarantadue nazioni. Tra i milazzesi presenti i già citati coach Danilo Paradiso e Giuseppe Palazzolo, Alessandro Lombardo, Alessandro Pizzurro, Carmelo Salmeri, Annarita Formica, Salvatore Castellano, Nino Scaffidi.

