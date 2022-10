Cambio al vertice del Gal Tirrenico. Nominato il nuovo presidente Carmelo Pietrafitta al posto del dimissionario Girolamo Bertolami e arrivano due nuovi componenti del Cda: Antonino Genovese e Gaetano Di Natale. I nuovi incarichi sono stati stabiliti nel corso del’assemblea dei soci rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali e del settore privato.

Dopo l’introduzione ai lavori da parte del vicepresidente Gal, Michele Cappadona, presidente di AGCI Sicilia, con un attento excursus su quanto svolto dal GAL negli ultimi mesi, durante i quali si sono raggiunti molti degli obiettivi prefissati, anche con l’approvazione dei bandi di prossima pubblicazione, e dopo aver ringraziato l’operato del direttore, arch. Roberto Sauerborn, ed il referente amministrativo, dott. Franco Machì, l’assemblea ha nominato all’unanimità il nuovo presidente del GAL, il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, prof. Carmelo Pietrafitta, e i due nuovi consiglieri, il sindaco di Falcone, Antonino Genovese, ed il geom. Gaetano Di Natale, con una sola astensione da parte del rappresentante del Collegio dei Geometri.

Il neo presidente Carmelo Pietrafitta ha ringraziato tutti i presenti, a partire da coloro che ne hanno proposto la nomina, e ha preso l’impegno di dare un nuovo percorso al GAL con il pieno e sinergico coinvolgimento di tutte le componenti pubbliche e private del GAL :”È un onore per me ricevere questa nomina a presidente del Gal Tirrenico. Credo in questo strumento quale efficace volano per lo sviluppo del territorio, della sua economia e della valorizzazione delle sue peculiarità. Fare squadra, fare rete è il modo migliore per raggiungere obiettivi comuni, soprattutto nel contesto storico ed economico che stiamo vivendo. Grazie a chi mi ha preceduto e al vicepresidente Michele Cappadona per il lavoro fin qui svolto. Ringrazio quanti hanno riposto in me la loro fiducia e assicuro, già da adesso, che farò di tutto per ricambiarla con l’impegno, lo studio e tutto l’impegno possibile per il raggiungimento dei traguardi”.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i sindaci e i soci presenti per la rinnovata compagine del CdA.

«Saluto con grande soddisfazione – dice Michele Cappadona, vicepresidente GAL Tirrenico e presidente regionale Associazione Generale delle Cooperative Italiane, (AGCI Sicilia) – l’elezione quale presidente di Carmelo Pietrafitta, sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea e la cooptazione come componenti del consiglio di amministrazione di Antonino Genovese, sindaco di Falcone; Natale De Gaetano, del Collegio dei geometri della provincia di Messina. L’assemblea, ringraziando il presidente uscente Girolamo Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia, per l’opera fin qui svolta, ha eletto il Carmelo Pietrafitta presidente del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi. Oltre agli auguri espresse dai consiglieri presenti aggiungo al nuovo presidente Pietrafitta le mie personali congratulazioni, assicurandogli il massimo supporto e collaborazione istituzionale, anche a nome di Agci Sicilia».