Una microcar si è ribaltata nell’asse viario, nei pressi dello svincolo “Piazza Marconi” mentre si dirigeva verso il centro cittadino. A bordo c’erano due minorenni: un ragazzino di Villafranca e una coetanea di Milazzo. Sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Fogliani ma non avrebbero nulla di grave, solo tanto spavento. Nell’incidente avvenuto alle 18,20 sono rimasta coinvolta un’altra automobile, una fiat punto color granata tamponata nella parte posteriore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che in questo momento (scriviamo alle 18,45) stanno gestendo la lunga fila che si è creata. I mezzi non sono stati spostati in attesa del carroattrezzi e dei rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica.