Era stato coinvolto in una lite in carcere: milazzese ottiene l’affidamento ai Servizi sociali

Era stato coinvolto in una lite in carcere: milazzese ottiene l’affidamento ai Servizi sociali

Non dovrĂ scontare i 10 mesi di condanna in carcere o ai domiciliari ma sotto sorveglianza dei Servizi sociali visto che lavora in una locale di ristorazione ed ha dimostrato una buona condotta. Il milazzese Emanuele Veneziano, 22 anni, nel novembre 2017 era stato coinvolto in una lite tra detenuti al penitenziario penale minorile Bicocca di Catania, lite sfociata nella celebrazione di un processo con l’accusa di aggressione.

Oggi, dopo la condanna a 10 mesi di reclusione, è arrivata l’affidamento in prova da parte del Tribunale dei minorenni di Catania nelle funzioni di tribunale di sorveglianza. A difendere Veneziano è stato l’avvocato Alessandro Oliva del foro di Barcellona.