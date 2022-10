Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

Il libro diventa il biglietto da visita della solidarietà. L’ultima associazione per la quale si stanno raccogliendo fondi attraverso la vendita dei libri è la fondazione Umberto Veronesi. Tanti i temi trattati dagli autori: dal carcere, ai migranti, alle storie autobiografiche. Uno dei racconti è dedicato ad un mito del giornalismo Gino Mauro: Si intitola il “mito senza appuntamento”. Sembra che Gino, cronista sui generis, come il libro e come Lillo Valvieri, il mecenate che lo ha dato alle stampe, arrivasse sempre senza aver prenotato.