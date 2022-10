È stato assegnato alla memoria di Gino Strada e sarà ritirato dalla figlia Cecilia il premio “Cittadino Semplice” che ogni anno l’associazione culturale “Città Invisibili”, di Milazzo con il patrocinio del Comune conferisce ad una personalità di spicco.

Lo ha ufficializzato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo dell’Aquila il presidente Santo Laganà. Ai lavori, presente il sindaco Pippo Midili, hanno preso parte anche il dottor Alessio Pracanica e la dottoressa Maria Rotuletti.

La consegna del Premio avverrà mercoledì prossimo alle 17,30 a palazzo d’Amico in una serata che vedrà l’intervento anche del noto vignettista Vauro Senesi che parlerà del suo libro “La Regina di Kabul”. Un contributo giungerà anche da Enzo Infantino, collaboratore di Gino Strada che parlerà dell’esperienza fatta direttamente nelle zone di guerra e come vengono trattati i profughi che scappano. A spiegare il motivo per cui il premio è stato Alessio Pracanica. «È intitolato ad un “Cittadino Semplice” – ha detto – perché è la figura più alta di tutti, citandone l’identikit, sostenendo che rappresenta il grado più alto che si possa raggiungere in una compiuta democrazia».

Infine, Maria Rotuletti ha individuato nel libro di Vauro Senesi, con il quale interloquirà, una storia che fa riflettere e che fa guardare la guerra con occhi diversi.