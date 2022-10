Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. E’ proprio questa la fattispecie che ha consentito l’annullamento di quei verbali di cui ho accennato prima. Tonino Pino Condividi questo articolo



A questo punto mi chiedo come possa l'amministrazione comunale pensare ad una "misura meno onerosa" quando non esistono i presupposti per elevare alcun verbale? Allora delle due l'una: o si tratta dell'ennesimo "risultato di servizio" in termini puramente economici che va raggiunto a qualunque costo a spese del malcapitato cittadino o si tratta di una incompetente interpretazione. Per non parlare del costo delle notifiche dei verbali e dei rimborsi che l'amministrazione comunale dovrà effettuare oltre a impiego e spreco di personale. Al Sindaco ed all'Assessore la valutazione su quanto esposto.

E, dulcis in fundo, arriva la firma sul capolavoro perché il malcapitato automobilista che si è visto recapitare il verbale leggendo in maiuscolo e neretto " conducente proseguiva la marcia nonostante la segnaletica semaforica emettesse luce rossa" si è precipitato a pagare il verbale entro i cinque giorni in misura ridotta. Ma se avesse letto di seguito si sarebbe accorto che la frase successiva recita " quale conducente del veicolo proseguiva la marcia in direzione diversa da quella consentita della freccia verde proiettata dalla lanterna semaforica" Vi è però un ulteriore "problema", infatti il verbale – cosa che accade veramente di rado – fa riferimento all'art. 180,comma 8, del codice della Strada. Pertanto in questo caso oltre alla sanzione per l'omessa comunicazione dei dati viene applicata l'ulteriore sanzione ai sensi dell'art. 180, comma 8 che vale il caso di riportare:

A margine di quanto sopra mi pongo alcune domande. La prima: ma se il comando della polizia municipale si è accorto dell’errore nel quale sono incorsi così tanti automobilisti perché non ha adottato misure alternative quali l’adozione di un semaforo a doppia freccia sulla corsia di sinistra o la presenza di agenti sul posto per segnalare agli ignari automobilisti che non si poteva più fare quel che si è fatto per vent’anni? La seconda: come mai la quasi totalità delle multe viene recapitata allo scadere o in prossimità dei 90 gg previsti per evitare la nullità della stessa? Come si pretende che a distanza di tale lasso di tempo l’intestatario della vettura “fotografata” possa ricordarsi – specialmente nelle famiglie nelle quali la vettura viene usata da più persone- chi era alla guida in quella occasione?