Secondo guasto in un giorno, interrotta l’erogazione idrica nel centro di Milazzo

Dopo quello di stamani in via XX Settembre che ha portato all’interruzione della distribuzione dell’acqua, il servizio idrico ha comunicato che al fine di consentire l’esecuzione di lavori urgenti nella via Acqueviole , dove si è verificato un guasto improvviso, questo pomeriggio dalle 15 alle 17 si renderà necessario interrompere l’erogazione da Parco a Corriolo. La situazione dovrebbe tornare alla normalità intorno alle 18.