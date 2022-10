Nel corso della manifestazione, Nina De Luca , alunna del Liceo Impallomeni di Milazzo, arciera del Baupark Archery di Barcellona Pozzo di Gotto , preparata dal tecnico federale Nino Vario, ha conquistato, per la seconda volta, l’oro di classe fra le allieve e negli assoluti la medaglia d’argento. Il tiro con l’arco, è uno sport che richiede precisione, controllo, concentrazione e determinazione. Nina ha tirato 72 frecce raggiungendo un totale complessivo di 637 punti.

La stagione outdoor 2022 di Tiro con l’Arco si chiude con una medaglia d’oro per una studentessa di Milazzo. Il 15 e 16 ottobre scorsi, infatti, a Settimo Torinese ha avuto luogo la seconda edizione della Coppa Italia Fitarco Arco Nudo con la partecipazione dei migliori arcieri italiani.

