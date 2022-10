La solidarietà, con gli “Amici di Gibo”, viaggia in bicicletta. Per il secondo anno consecutivo, la carovana ciclistica milazzese ha donato un assegno di tremila euro all’Associazione Persone Down di San Marco. Alle parole del responsabile dell’Aipd è seguito il ringraziamento del rappresentante Giovanni Bono per l’accoglienza riservata agli “Amici di Gibo” che hanno come unico obiettivo quello di fare sempre qualcosa per il sociale.

«Questa manifestazione – ha detto Bono – è la vera dimostrazione di quello che riusciamo a fare». A dare poi atto della sensibilità di Giovanni Bono è intervenuto Pasquale Impellizzeri, assessore ai servizi sociali del Comune di Milazzo, assicurando che le istituzioni comunali sono sempre vicine alle iniziative di solidarietà.

«Come rappresentante dell’Ente locale, impegnato nel settore dei servizi sociali – ha aggiunto Impellizzeri -, non posso che rivolgere il mio sentito ringraziamento ed apprezzamento per quello che fate e che rappresenta sul territorio un momento culminante di associazione dello sport con l’attività associativa e sociale».

Gli “Amici di Gibo” hanno scelto Milazzo come terza tappa del loro percorso di solidarietà. Dopo una prima iniziativa con 200 ciclisti che avevano concorso l’anno scorso alla raccolta di fondi per la consegna di duecento pacchi alimentari, in occasione del Natale, distribuiti poi dalla Croce Rossa ai bisognosi del comprensorio «quest’anno – spiega il responsabile degli “Amici di Gibo”- abbiano raccolto, e quindi diviso in tre parti, una somma di novemila euro che è stata destinata all’ospedale di Patti, reparto bambini prematuri, al Policlinico, reparto pediatrico, ed oggi all’AIPD di Milazzo».

All’atto della consegna dell’assegno pure un intervento dell’assessore allo sport, Antonio Nicosia, che ha ritenuto come «le attività sociali, anche in questo caso, confermano l’azione sinergica che i servizi sociali del Comune svolgono sul territorio.