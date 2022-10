Istituto Guttuso, alunni stranieri a Milazzo grazie all’Erasmus “The More Variety, The Better Society”

Si è conclusa per l’Istituto “R. Guttuso” di Milazzo una settimana in seno all’Erasmus+ KA 229, dal titolo: “The More Variety, The Better Society”. Progetto che ha come obiettivo principale quello di orientare la conoscenza, l’accoglienza e la consapevolezza delle comunità scolastiche e della società civile nei confronti degli studenti rifugiati/immigrati per renderli più attivi nel processo educativo, attraverso attività di inclusione sociale. Il Guttuso di Milazzo, da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre ha ospitato i partner stranieri del progetto, docenti e delegazioni studentesche provenienti dalla Lituania, Polonia, Romania e Turchia.

Il Dirigente Scolastico Delfina Guidaldi ha gestito l’impegno con generosità e con ampie e diversificate iniziative insieme al team Erasmus dell’Istituto (coordinatrice la professoressa Pellegrino, membri interessati a questa mobilità i professori Calabrese, Salmeri, Testasecca, Mastroeni, Mondo, Scardino, La Cava).

Sono stati coinvolti ambedue gli indirizzi della comunità scolastica del Guttuso: in due mattinate dedicate, gli ospiti hanno interagito con gli studenti e con i professori impegnati a scuola, nella sede di via Risorgimento e nelle sede di via Gramsci di Milazzo; hanno fatto esperienza delle attività di cucina, di accoglienza, di sala e di laboratorio e di progettazione grafica e laboratori artistici. Hanno lavorato sui miti e le leggende siciliane intavolando sempre i debate in lingua inglese, hanno celebrato il “ World Refugee day” con dibattiti a tema, momenti ludici e produzione di manifesti e di gadjet coordinati. Al Liceo Artistico di Via Gramsci una lettura di versi di Dante Alighieri ha affiancato la visita dell’installazione ivi esposta, “Viaggio nella Divina Commedia”, ed ha fatto apprezzare la poesia del sommo poeta in lingua italiana. Anche il dialetto siciliano, insieme alle melodie tipiche del nostro territorio, è stato conosciuto, in questo Erasmus, grazie al contributo del prof. Antonio Merulla, che ha curato un gioioso intrattenimento musicale.

Le uscite in giro per la Sicilia, e alla scoperta di Milazzo, hanno raccolto unanimi consensi; gli ospiti hanno manifestato moltissima gratitudine ed ammirazione per i momenti conviviali con accurate preparazioni culinarie e dolciarie, dove i docenti e gli studenti del Guttuso hanno dato prova di creatività e di qualità. Accogliere è sempre una grande scommessa, ma quando si è guidati dal desiderio di conoscersi e riconoscersi, nella scuola e in altre realtà, tutto assume un sapore diverso, un respiro internazionale. I progetti Erasmus, attraverso gli studenti, che sanno creare legami di empatia, amicizia, fiducia e rispetto reciproco, si propongono di formare una vera generazione di europei e di costruire una Europa nuova, unita e forte.