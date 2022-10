Poco prima delle 21 una Renault Scenic ha perso il controllo ed è cappottata in maniera autonoma nell’asse viario dopo avere sbattuto contro il guardrail di uno svincolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha dirottato la viabilità.

Il conducente, un quarantatreenne di Milazzo, fortunatamente è uscito incolume. Gli incidenti, in realtà sono stati due. Un mezzo che si trovava dietro ha rallentato repentinamente, forse per per assicurarsi che l’uomo stesse bene, ed è stato tamponato da un’altra macchina che sopraggiungeva dietro.