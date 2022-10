Tromba d’aria al mercato settimanale a Milazzo. Poco prima delle 11,30 il forte vento ha colpito l’area di ponente dove si stava svolgendo il consueto mercato del giovedì mattina facendo ribaltare intere bancarelle. Fortunatamente nessun ferito ma solo tanto spavento. Nonostante l’allerta gialla gli ambulanti hanno allestito ugualmente gli stand (circa 120 su 140 complessivi) vedendo che il tempo peggiorava stavano smontando le attrezzature. Ad avere la peggio anche gli scooter dei clienti parcheggiati lungo la strada, letteralmente sbattuti a terra. Tra questo anche quelli della polizia municipale, danneggiati nella carrozzeria.

Continuerà anche domani l’allerta meteo gialla: la Protezione civile regionale ha diramato il bollettino meteo, che anche per venerdi 14 prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su quasi tutta l’isola: Messina, e la sua provincia, sarà interessata dal maltempo, come oggi, seppure non in maniera violenta come successo in Sicilia occidentale. I venti saranno forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione dalla serata: per quanto riguarda i mari, molto mosso il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.