Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale l’ingresso per entrambi i giorni sarà gratuito.

Turistiche, il Muma con un racconto fotografico aereo e subacqueo di Mauro Galeano, Imago Vitae ed il suo “Kuntastorie”, la stessa Società Milazzese di Storia Patria che, oltre a garantire l’apertura del Museo Etnoantropologico e Naturalistico (ex carcere femminile) anche nel pomeriggio di domenica dalle 16 alle 20, presenterà al pubblico il plastico allestito nel Mastio che rappresenta l’Assedio di Milazzo del 1718/19, opera avviata nel 2018 a completamento della Mostra permanente sull’Assedio. Visitabile anche l’esposizione della sagrestia del Duomo Antico dei reperti archeologici che illustrano parte della vita quotidiana che i milazzesi trascorrevano nella città murata fino al 1700.

“Culture d’Autunno. Il nostro patrimonio e la nuova stagione” è l’incipit dell’iniziativa culturale promossa dalla società milazzese di storia patria presieduta da Elvira Resta, che si svolgerà in concomitanza con le giornate FAI d’autunno del 15 e 16 ottobre all’interno della Città Fortificata con il patrocinio del Comune. Un percorso accompagnerà i visitatori alla scoperta del patrimonio cittadino grazie al contributo di alcune associazioni culturali e naturalistiche quali l’Associazione Guide

