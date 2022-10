Castanea Basket – Svincolati Milazzo 68 – 95. Parziali. 15-27 32-48 45-76 68-95. Ottimo avvio della Svincolati Milazzo nel campionato di Serie C Gold, i ragazzi di coach Trimboli si sono nettamente imposti a Messina sul parquet del Castanea Basket con un + 27 finale. Palla a due e sono i padroni di casa ad iscriversi per primi a referto , pronta la risposta dei Milazzesi che con Bolletta dalla media e Manfre’ da oltre l’arco realizzano per il + 3 . Castanea prova a replicare ma si infrange sull’ottima difesa dei mamertini.

La Svincolati alza il ritmo e colpisce ancora, Tarolis e Sindoni spingono i suoi sul + 10 ( 2-12 ) a 7’30 dalla prima sirena. Coach Baldaro chiama timeout e prova a scuotere la propria compagine .Al rientro però la musica non cambia e Milazzo allunga ancora , è + 14 . Castanea prova a reagire , -9 a 3’30 dal termine della frazione , ma Bolletta colpisce dalla distanza per il nuovo allungo ospite . Il periodo si chiuderĂ sul 15-27 . Il secondo quarto si apre con il duo Manfre’-Sindoni in evidenza , + 17 Svincolati. I padroni di casa provano a trovare il bandolo della matassa , il cronometro scorre e sono ancora gli ospiti a condurre la gara con ottima circolazione palla ed intensitĂ . Si va così al riposo lungo sul 32-48 . Al rientro Chakir per il Castanea va a segno per il -14 , ma i ragazzi di Coach Trimboli spingono sull’acceleratore dando il colpo del Ko alla gara.

Tarolis , Bolletta e Manfrè si ergono a protagonisti in questa fase, è + 23 (39-62) a 5’23 dalla penultima sirena. Salvatico e Busco, con grande intensitĂ , spengono le fonti di gioco del Castanea che così accusa il colpo. Barbera e compagni in splendida vena realizzativa toccano il + 31 (45-76) al termine della terza frazione. Ultimo periodo con la Svincolati in totale controllo della gara. Giunge così la sirena finale con i ragazzi del presidente Giambò che si aggiudicano la vittoria con il punteggio finale di 68-95 per la gioia del nutrito gruppo di tifosi ospiti presenti.

Castanea Basket. Banin 14 Frams , Trupia , Lopukhov 4 Chakir 16 Kekis 13 Hofsteteris 11 Squillaci , Janic 9 Ponzu’ 1. Allenatore Baldaro

Svincolati Milazzo. Salvatico 5 Barbera 15 Zvegla , Tarolis 17 Bolletta 15 Mihajlovic 6 Marcetic , Sindoni 15 Busco 7 Manfre’ 15. Allenatore Trimboli

Arbitri: Beccore – D’Amore