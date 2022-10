Una delegazione di studenti e docenti dell’istituto Majorana vola al Maker Faire Rome, la più grande manifestazione di innovazioni tecnologiche e creatività al mondo. Una soddisfazione per il tecnico Tecnoogico di Milazzo che ha avuto acesso alla manifestazione dopo una rigida selezione tra le tante proposte pervenute da tutte le scuole d’Italia. L’evento, che unisce scienza, tecnologia e innovazione, è da sempre rivolto al mondo dell’innovazione, alle imprese e alle startup, al mondo della ricerca e dell’accademia, alle università, a studenti, ingegneri, designer, comunicatori, inventori e con Call for Schools dà spazio alla creatività dei giovani – vera e incredibile ricchezza del nostro Paese – e valorizza l’impegno costante e la dedizione di tutti gli insegnanti che quotidianamente contribuiscono a far brillare doti e qualità di tutti gli alunni, attraverso iniziative, progetti e programmi didattici innovativi.

Dal 7 fino a domenica 9 ottobre al Gazometro Ostiense con uno stand “ad alto tasso d’innovazione” la delegazione del Majorana racconterà le proprie storie di ricerca e di innovazione portate avanti negli anni con dedizione e passione dagli studenti e dai docenti a riprova del valore fondante su cui da sempre si è si è innestata l’attività formativa e didattica dell’istituto. Il progetto imprenditoriale presentato è APS 2.0, una struttura intelligente capace di proteggere le coltivazioni adattandosi alle diverse condizioni climatiche. Mediante una scheda elettronica a microcontrollore, dei sensori e due teli protettivi meccanici motorizzati, APS 2.0 sceglie autonomamente il tipo di protezione da offrire alle coltivazioni, proteggendole in ogni momento da eccessivo irraggiamento solare, pioggia, grandine, gelo e vento. Si tratta di una serra automatica, creata dalla mini-impresa “Green Savers” in collaborazione con “Junior Achievement Italia”, già premiata e inserita fra le migliori soluzioni smart e sostenibili.

«Abbinare le competenze tecnico-scientifiche alla creatività umana, valorizzando il binomio inscindibile di innovazione digitale e umanizzazione rappresenta la base di partenza di ogni nostra idea progettuale e osservarne la promozione e il meritato riconoscimento – commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci supportato dai suoi collaboratori Emilio Arlotta e Bucca Giuseppe – veicola ulteriormente la nostra azione didattica verso un sempre più attento e concreto spazio all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e a tutti quei temi cui oggi i nostri ragazzi mostrano sensibilmente attenzione e desiderio di risposte».

L’istituto Majorana è una realtà scolastica che si pone sempre traguardi importanti e che ha, nel tempo, operato scelte mirate a migliorare la qualità delle azioni formative, e di affrontare con competenza, senso critico, consapevolezza, senso di identità e autonomia l’odierna società globalizzata, nella piena valorizzazione dei talenti e delle potenzialità di ogni singolo alunno. Ancora una volta si pone come una delle migliori realtà formative di oggi, grazie a una comunità ricca di professionalità eccellenti e a una dirigenza che nel tempo ha saputo imprimere quella vision necessaria per essere un riferimento per la formazione dei ragazzi che diventeranno i dirigenti e i tecnici di domani.