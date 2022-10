Il professor Giuseppe Meo, docente dell’Istituto Leonardo Da Vinci diretto da Stefania Scolaro, rappresenterà l’Italia ai mondiali di Windsurf che si terranno a Mondello dal 3 al 9 ottobre. Un’occasione di grande visibilità a livello mondiale per l’Itet mamertino. Tra i 191 concorrenti italiani che si contenderanno il titolo di campione mondiale di tavole a vela della classe windsurfer, il docente porterà in alto i colori dell’Italia in mezzo ad atleti e società provenienti da quattro continenti, tra cui numerosi campioni olimpionici e titolati. Parteciperanno alla competizione di quest’anno 369 atleti, 307 uomini e 62 donne, provenienti da ventiquattro nazioni. Il gruppo di atleti italiani è il più nutrito, e comprende 36 donne.

«Tiferemo tutti per il professore Meo – dice la dirigente scolastica Stefania Scolaro – che ha promesso di issare insieme alla bandiera dell’Italia anche quella con il logo della nostra scuola. Non è la prima volta che l’Itet si guadagna l’attenzione a livello planetario. Ricordiamo infatti che l’astronauta Samantha Cristoforetti ha portato con sé l’edizione del nostro diario “Avvinci” nello spazio, durante una delle sue missioni. Al docente e all’intero team italiano vanno gli auguri di tutte le componenti dell’Istituto».

Giuseppe Meo, classe 1962, numero velico ITA 829, è docente di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche. Appassionato di attività nautiche, ha iniziato molti anni fa a praticare la disciplina del windsurf, inizialmente a livello amatoriale poi negli ultimi anni, grazie al circolo Windsurf Club Messina, come atleta agonista nella classe Windsurfer -categoria Gran Master. In passato il docente è stato Ufficiale di regata della Federazione Italiana Vela. Sin dagli anni ‘90 ha gestito molte regate regionali ed internazionali. Meo è al suo secondo campionato mondiale in veste di atleta, essendo stato ufficiale di regata ai mondiali di windsurf di Marsala nel 2006.

Il Mondiale di Windsurf vide la sua prima edizione nel 1973 in California e da allora si è disputato in Italia soltanto tre volte. La competizione italiana si preannuncia una fantastica occasione per i tanti appassionati di questo sport altamente spettacolare, non soltanto per la bellezza della location ma anche per la presenza di nomi che hanno fatto la storia delle tavole a vela come Christoph Sieber, ex violoncellista a Salisburgo, più volte campione olimpico. La spiaggia palermitana di Mondello diverrà, durante la manifestazione, un grande teatro a cielo aperto: una ghiotta occasione di visibilità in termini di benefici turistici ed economici. Il fulcro sarà la zona da Piazza Valdesi al molo di Punta Celesi, ma tutto il litorale, compreso la borgata marinara, vivrà una settimana di intense attività collaterali, nell’ottica di godere della bella stagione anche nel mese di Ottobre.

A parte la foltissima schiera di surfisti siciliani ed italiani, anche Francia, Australia e Olanda si sfideranno a Mondello con oltre trenta concorrenti, gran parte dei quali plurititolati. La competizione è organizzata avvalendosi della collaborazione tecnico-logistica del Circolo Ruggero di Lauria.