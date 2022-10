Non è bastato oltre un anno di tempo per predisporre la nuova gara di gestione delle strisce blu nel centro di Milazzo. Gli uffici comunai hanno disposto una ulteriore proroga di 100 giorni al raggruppamento temporaneo di imprese Tc Italia Servizi e Italservice srls., attuale gestore della sosta a pagamento nel centro di Milazzo.

Gli uffici comunali, che già a giugno avevano concesso una prima proroga di 90 giorni con scadenza il prossimo 23 ottobre, hanno deciso di proseguire il rapporto sino al 31 gennaio 203 per poter definire tutti gli adempimenti necessari per aggiudicare la gara europea riguardante la sosta a pagamento nella città di Milazzo, già avviata con la pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea (Guce).

DIETRO LE QUINTE. L’articolo 6 del capitolato d’appalto prevede che in caso di mancato pagamento del ticket di sosta l’ente gestore può applicare una multa “pari alla tariffa di un’ora del turno di servizio nel quale l’auto è stata rinvenuta in sosta” (1,20 euro). Nonostante questo gli ausiliari della sosta continuano ad elevare sanzioni pari a 12 euro, come se l’auto fosse rimasta parcheggiata tutto il giorno compreso nelle due ore di sosta libera (dalle 13 alle 15,30). Sulla questione è stata presentata una interrogazione del consigliere Damiano Maisano che fino ad oggi non ha avuto risposta dall’amministrazione Midili. Circa 10 mila le multe elevate fino ad ora.