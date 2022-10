Il sindaco Pippo Midili ha effettuato assieme al dirigente Fabio Marino e al funzionario Cotruzzolà dei controlli in città per verificare il rispetto delle norme sul decoro urbano e sul rispetto delle regole nello smaltimento dei rifiuti. Dal sopralluogo sono emerse criticità in alcune zone del centro e al Borgo, con presenza indebita di rifiuti. Da qui la necessità, richiesta dal sindaco ai vertici del settore Ambiente, di potenziare i controlli con l’installazione di altre telecamere di sorveglianza.

Con il supporto dei vigili urbani si è proceduto anche al controllo di sacchi di spazzatura conferiti nei pressi dei cestini portarifiuti. Altro aspetto affrontato riguarda la sistemazione dei contenitori per i rifiuti dei condomini all’interno degli stessi e non ai margini della strada come accade oggi, con conseguenze negative sia per l’igiene che per il decoro.