Continua l’esperienza della A.S.D. Celertriathlon di Milazzo nel circuito Ironman. Dopo Zurigo 2019 e Cervia 2021, quest’anno, in Spagna, ai nastri di partenza all’Ironman di Barcelona, tra i 3000 atleti iscritti, oltre ai veterani milazzesi Luciano Calapristi e Giuseppe Di Marco, si sono uniti gli esordienti Angelo Bonfiglio e Fortunato Puliafito.

L’evento si è svolto il 2 ottobre nella località Calella, in una giornata soleggiata, caratterizzata dal forte vento, che ha messo in difficoltà anche i triathleti più esperti sia nella frazione nuoto (3.8km) che nella frazione bici (180km), quest’ultima con dislivello di 1000 metri. La maratona finale (42km) si è svolta lungo la suggestiva costa catalana.

All’ambito traguardo si sono presentati, in ordine di arrivo, Bonfiglio (917° in 12h e 36m), Calapristi (984° in 12h e 45m), Di Marco (1107° in 13h) e Puliafito (1689° in 14h e 55m).

«Sicuramente una grande fatica e anche una grande emozione; la squadra continua ad allenarsi con lo sguardo rivolto alla prossima sfida», ha dichiarato il presidente della A.S.D. Celertriathlon Giuseppe Di Marco.