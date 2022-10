CrossFit Milazzo, i Campionati Italiani Pesistica Olimpica per la prima volta in provincia di Messina

CrossFit Milazzo, i Campionati Italiani Pesistica Olimpica per la prima volta in provincia di Messina

E’ in programma per domenica prossima, 9 ottobre, alle 10, nella palestra CrossFit Milazzo (ex capannoni Galileo) la qualificazione ai campionati italiani di pesistica olimpica “under 17” mentre domenica 23 ottobre toccherà alla categoria “esordienti 13”. Alla competizione parteciperanno quattro atleti Mmilazzesi: Serena Puliafito, Francis Puglisi, Danny Foti e Diego Calí

«CrossFit Milazzo punta molto sui giovani – spiega l’assessore comunale allo sport Antonino Nicosia – e per questo Michele Ragno, responsabile della palestra, ha lottato per avere queste due qualifiche qui a Milazzo che vedranno tutti gli atleti siciliani in gara per strappare un biglietto per le finali nazionali che si terranno a Biella a fine novembre per gli under 17 e a Pordenone i primi di dicembre per gli esordienti 13. È la prima qualificazione che viene disputata nell’Area Metropolitana di Messina nella storia della federazione pesistica e l’impegno, condiviso con l’ Assessorato allo Sport, vuole essere l’assegnazione nei prossimi di una finale nazionale».