E’ in programma per domenica 9 ottobre a partire dalla 9.30 al Pala Milone di Milazzo il primo appuntamento stagionale per il Minibasket provinciale.

All’evento organizzato in collaborazone con l’Asd Il Minibasket Milazzo e Asd Svincolati saranno inviati tutti i centri Minibasket del messinese. Oltre alla commissione provinciale sarà presente anche il presidente regionale Fip Cristina Correnti. Scenderanno in campo le categorie Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti.

