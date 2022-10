Porto di Milazzo, commemorazione per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

Porto di Milazzo, commemorazione per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione di quest’anno è stata impreziosita dalla presenza nel porto di Milazzo della nave “Diciotti”, il pattugliatore della Guardia Costiera che ha salvato migliaia di naufraghi nel Mediterraneo. La felice coincidenza ha reso ancora più toccante il tradizionale momento di preghiera proposto dalla Chiesa locale, con il supporto della Capitaneria di Porto di Milazzo e l’Autorità del Sistema Portuale dello Stretto.

Grazie all’interessamento dell’Ufficio Migrantes e dell’Apostolato del Mare dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, in collaborazione con la “Stella Maris” di Milazzo e altre sigle dell’associazionismo più attento alla dignità della persona umana, lungo la giornata del 3 ottobre 2022 si sono tenuti tre momenti di preghiera e riflessione.

In particolare, al momento commemorativo che si è svolto a Milazzo, guidato da padre Carmelo Russo, si sono uniti il Capitano di fregata Luca Torcigliani, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, insieme ai volontari della “Stella Maris” di Milazzo e della Cooperativa Utopia.

Al termine della preghiera, è stato gettato in mare un mazzo di fiori, in memoria di tutte le vittime della navigazione. L’evento è stato un momento privilegiato per spronare l’opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza