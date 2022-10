E’ morto nella notte l’agrigentino di Palma di Montechiaro, G. R., 55 anni che ieri pomeriggio era stato travolto dal cancello in ferro di un capannone nella zona industriale di Giammoro. Le condizioni erano apparse da subito gravi. A fare scattare l’allarme un un’altra persona che lo accompagnava.

L’agrigentino, che ha riportato un grave trauma toracico oltre a politraumi, prima è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e poi con l’elisoccorso atterrato direttamente nella zona industriale è stato trasferito al Policlinico di Messina. E’ deceduto nella tarda serata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri coordinati dal capitano Andrea Maria Ortolani che hanno avviato accertamenti per capire le ragioni per le quali le due persone, non del luogo volessero entrare in quel capannone dismesso dove è accumulato materiale vario tra cui celle frigorifere. In un primo momento si è pensato si trattasse di un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro. A fare chiarezza saranno le indagini dei carabinieri.