Una nuova viabilità di collegamento per collegare con un sottopasso e un tracciato dedicato l’asse viario di Milazzo alle banchine commerciali del porto e una nuova bretella stradale che, senza interferenze con il traffico urbano, colleghi il porto con l’agglomerato industriale di Giammoro. Sono questi i progetti dell’Autorità Portuale di Messina che potrebbero rientrare nell’ambito di un finanziamento del governo destinato alla progettazione delle opere.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 settembre sono state assegnate alle Autorità di sistema portuale italiane nuove risorse per finanziare il piano 2022 delle progettazioni di opere prioritarie utili allo sviluppo dei porti. Si tratta di quasi 40 milioni di euro per dotarsi dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica che consentiranno successivamente di accedere ai finanziamenti per realizzare opere per circa un miliardo di euro. Tre progetti interessano l’Autorità di sistema portuale dello Stretto e uno in particolare la città di Milazzo.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale. “Quello della viabilità – afferma il sindaco Pippo Midili – unitamente al completamento delle banchine, è stato il principale nodo affrontato nell’ottica di un rilancio dello scalo attraverso infrastrutture idonee a far sì che i servizi possano essere offerti senza incidere sulla viabilità cittadina».