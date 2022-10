Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi a San Pier Marina, nell’area industriale di Giammoro. Secondo le prime informazioni, un operaio è rimasto schiacciato da un cancello elettrico. L’uomo è stato portato al Policlinico di Messina.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è arrivato alle 18.05 ed immediatamente sono stati attivati i soccorsi. L’ambulanza è giunta sul posto in 7 minuti ma i sanitari hanno valutato la gravità della situazione e chiesto di attivare le procedure dell’elisoccorso che è atterrato in strada per prelevare l’operaio.