Provenienti da Germania, Spagna, Grecia e Polonia , dal 26 settembre al primo ottobre quattordici studenti stranieri, accompagnati da tredici docenti, sono stati ospiti dalle famiglie di altrettanti alunni della scuola Zirilli. Sono stati giorni intensi di attività a scuola e fuori dalla scuola, coordinate dalla docente referente Maria Domenica Terranova. Incontri, confronti, momenti conviviali, condivisione di esperienze, in piena e riuscita sinergia tra il Dirigente, la referente, le famiglie, i docenti stranieri, gli alunni e gli insegnanti del team della scuola hanno caratterizzato la settimana, confermando l’importanza dello scambio di idee e culture, dell’operatività consapevole e costruttiva, della collaborazione e dello spirito di squadra, dell’ ”imparare facendo”, dell’apertura all’altro quali preziosi strumenti di conoscenza e di arricchimento per i giovani, gli adulti, la comunità.

Alla media Zirilli del Terzo Istituto Comprensivo guidato dal dirigente Alessandro Greco, si è conclusa lo scorso venerdì la settimana di accoglienza, ospitalità e scambio culturale previsti nell’ambito del progetto internazionale Erasmus Climate Change – Mett The Challenge 2020 che interesserà il prossimo biennio, volto a sensibilizzare gli studenti e, a cascata, le famiglie e l’intera comunità sulla tematica dei cambiamenti climatici. La partecipazione al progetto, in linea con gli obiettivi e coerente con una pluralità di attività, iniziative e proposte didattiche che caratterizzano l’Istituto, favorirà l’educazione allo sviluppo sostenibile con l’obiettivo finale di formare cittadini responsabili e capaci di prendersi cura dell’ambiente e delle sue risorse, nel rispetto dei diritti individuali e collettivi.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.