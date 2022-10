Si è trasformato in una tragedia l’incidente avvenuto stamattina in via Pistorio, la strada che collega San Papino con Piazza Roma. M.S., 77 anni, è morta nel pomeriggio. Intorno alle 9 era stata travolta da una Hyundai Accent guidata da F.F, 73 anni, il mezzo proveniva dalla rotatoria di San Papino e si dirigeva verso la via Colombo.

Le condizioni della donna, intenta ad attraversare la strada, si sono rivelate immediatamente gravi. Dal Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani era stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania ma non è stato possibile per le condizioni disperate. A quanto pare avrebbe sbattuto violentemente la testa sul suolo o sul marciapiede ed è giunta in ospedale già in coma. Ad indagare sulla dinamica sia la polizia locale (sul posto erano intervenuti anche i carabinieri).

La donna, residente in una via circostante, a quanto pare, era uscita da casa per sbrigare commissioni.