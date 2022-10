E’ grave la donna che stamattina è stata investita da un’automobile in via Pistorio, il tratto di strada che collega Piazza Roma e Piazza San Papino. La signora è stata travolta da un Hyundai Accent gudata da un uomo nei pressi delle strisce pedonali, mentre attraversava la carreggiata.

Le condizioni della signora, residente in zona San Papino, sono apparse immediatamente gravi poichè avrebbe sbattuto la testa con il gradino del marciapiede dove era visibile una macchia di sangue.

Verso le 13 era stato disposto il trasferimento con l’elisoccorso a Catania, ma poi questo non è avvenuto per le condizioni disperate. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri per i rilievi del caso.

Aggiornamento: La donna coinvolta nell’incidente è morta nel pomeriggio. Leggi qui