Anche se non è ancora ufficiale, quasi certamente il commissariato di polizia di Milazzo lascerà i locali di via Francesco Crispi accanto al municipio. I tempi saranno lunghi ma il solco è stato già tracciato. Il Ministero dell’Interno avrebbe assunto la titolarità di palazzo Magnisi, in via Cumbo Borgia (di fronte alla scuola elementare Piaggia) per metterlo a disposizione del commissariato che opera in locali che da anni necessiterebbero di una adeguata ristrutturazione. L’immobile che nella parte retrostante si affaccia in vico Zirilli, dove fino a qualche anno fa erano ospitati la sede dell’Agenzia delle Entrate, è stato confiscato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

Attualmente sono iniziati i traslochi di coloro che sino ad oggi vi risiedevano. Pochi privati, ma soprattutto studi legali e di commercialisti, società che avevano la sede legale e operativa e altri uffici.

Il Comune, circa 15 anni fa, è stato condannato a pagare quasi sette miliardi delle vecchie lire alla società del costruttore Magnisi per aver prima rilasciato e poi revocato la concessione edilizia per la realizzazione dell’immobile (anni ‘70). Nel 2009 l’Amministrazione guidata da Lorenzo Italiano che pagò la somma diventata di 3 milioni e 800 mila euro.

DIETRO LE QUINTE. Ad ambire all’immobile Magnisi erano sia il comune di Milazzo che il comando provinciale dei carabinieri che aveva compiuto dei sopralluoghi. La giunta Midili, invece, a marzo aveva deliberato l’intento di acquisire al proprio patrimonio i due complessi immobiliari per realizzare progetti sociali e di valorizzazione del territorio, con tipologia di gestione diretta.