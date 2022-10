Bisogna ripristinare il tratto di strada provinciale che si estende lungo la via Madonna delle Grazie fino ad arrivare all’intersezione con la via Gramsci. La richiesta di intervento arriva dai consiglieri comunali Fabiana Bambaci e Massimo Bagli che hanno sollecitato la Città Metropolitana di Messina ad intervenire “con assoluta prontezza”. «Purtroppo – affermano in una nota – il manto stradale risulta totalmente dissestato e teatro di continui incidenti, determinati dalla presenza di buche in grado di arrecare danni alle persone ed ai mezzi. L’arteria stradale in questione risulta essere molto trafficata (presenza dell’Ospedale e altre attività commerciali) e l’assenza anche della segnaletica stradale la rende altamente insicura e pericolosa. Purtroppo – concludono – si è costretti a richiedere con forza ciò che spetterebbe di diritto, ma i cittadini Milazzesi non sono più disposti ad attendere oltre».

