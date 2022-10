Vivere una scuola aperta, quale spazio accogliente e luogo di apprendimenti, socializzazione e confronto rappresenta la chiave di lettura della giornata tematica che si terrà lunedì 3 ottobre all’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo. “Life Long learning – Generazioni Connesse” è il titolo del seminario che l’istituto mamertino ha organizzato per celebrare la Festa Nazionale dei Nonni, ricorrenza civile che il Parlamento italiano ha istituito per legge il 31 luglio 2005 e che in numerosi Paesi del mondo ricorre il 2 ottobre, giorno della festa degli angeli custodi. L’evento costituisce una grande innovazione per la scuola italiana, in quanto non si è mai celebrato nelle scuole del secondo ciclo d’istruzione ma soltanto in quelle del primo ciclo e in particolare in quelle dell’infanzia.

Eppure, i nonni continuano ad essere un pilastro portante della famiglia italiana, soprattutto in un’età come quella adolescenziale caratterizzata da numerosi conflitti genitori figli. Ed è proprio in quest’ottica che l’Istituto Tecnico Tecnologico Majorana intende rivolgere l’attenzione al ruolo educativo e affettivo dei nonni anche e soprattutto per rinsaldare quell’alleanza scuola famiglia fondamentale nelle delicate relazioni genitori figli, avvalendosi dello spirito di ricerca e innovazione che lo caratterizza da sempre.

L’evento che si svolgerà in modalità Blended, con alcuni autorevoli interventi a distanza e altri in presenza, dall’Aula Magna del Majorana e che sarà inoltre trasmesso sul canale YouTube dell’istituto in diretta streaming nazionale, favorisce l’integrazione tra la dimensione didattica e quella educativa, per un processo di auto-orientamento in linea con i mutamenti della società ed esplicita quel life long learning, formazione e apprendimento per tutta la vita, oggi più che mai essenziale per lo sviluppo armonico e completo della personalità dei giovani cittadini della società odierna e futura.

I lavori prenderanno avvio alle 10 e, dopo i saluti istituzionali e di autorevoli esponenti del mondo della formazione, sarà moderata dal Dirigente Scolastico del Majorana, Bruno Lorenzo Castrovinci, fautore dell’evento e lieto di accogliere gli illustri relatori, Italo Fiorin, direttore della Scuola di Alta Formazione “Educare all’incontro e alla Solidarietà ” dell’università LUMSA di Roma, Franco Garufi dell’Associazione AUSER per l’invecchiamento attivo, il dott. Giuseppe Muscianisi esperto dei processi cognitivi nella terza età e Guglielmo Rispoli, pedagogista e pubblicista. Educazione all’incontro e alla solidarietà, rispetto e inclusione, apprendimento permanente, tecnologie e generazioni industriali a confronto, attenzione su come mantenere attivi i processi cognitivi nella terza età alcuni dei temi trattati e che vedranno protagonisti anche UNITRE e LUTE, grazie alla presenza di Claudio Graziano, e il progetto Erasmus plus ITT Majorana con le docenti Fonseca e Trifirò.

«Se è universalmente condiviso e riconosciuto il ruolo psicologico dei nonni nel dialogo tra i componenti della famiglia di tutti i tempi, nello sviluppo evolutivo dei bambini e oggi, più che mai, nella sostanza della definizione di un welfare parallelo a disposizione di figli e nipoti, deve essere altrettanto condivisa, auspicata e alimentata – commenta il preside Castrovinci – la necessità di un dialogo nell’ottica del superamento del conflitto generazionale»

Ampi spazi di riflessione e dialogo nell’azione educativa del Tecnologico di Milazzo che, tra tradizione e innovazione, promuovono il sapere e la crescita di identità libere e consapevoli attraverso un apprendimento continuato e permanente a indicare l’educazione che dura per tutto l’arco della vita e non solo per gli anni scolastici. Tenuto conto della natura innovativa dell’evento, lo stesso è stato promosso a livello nazionale dal Movimento delle Avanguardie Educative dell’INDIRE, (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e ricerca educativa).