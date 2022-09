Alma Legrottaglie , già preside dell’istituto comprensivo Secondo di Milazzo, reggerà il Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto. La nomina temporanea è stata appena firmata dal nuovo provveditore Stello Vadalà e avrà decorrenza fino al 25 novembre. Si tratta di un incarico aggiuntivo, la preside milazzese, infatti, andrà a dirigere la struttura della vicina cittadina tirrenica senza lasciare la scuola dove lavora ormai da anni. Oggi è previsto il suo insidiamneto . «Ho subito accolto – confessa Alma Legrottaglie – l’invito del provveditore. L’esperienza di una reggenza in un istituto superiore è una cosa che ho sempre voluto fare. E che, sicuramente, arricchirà la mia carriera professionale e personale. Mi appresto a ricoprire quest’incarico consapevole della grande responsabilità che mi aspetta».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.