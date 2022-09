Si è riunita nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, l’assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Messina, convocata e presieduta dal Sindaco Metropolitano di Messina, Federico Basile, per eleggere i sette componenti dei Sindaci in seno alla Conferenza Provinciale per la definizione del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2023/2024, segretario della seduta, il vicesegretario generale, Anna Maria Tripodo.

I sindaci, o loro delegati, presenti alla adunanza sono stati 28. Dopo le dichiarazioni di rito si è proceduto alla costituzione del seggio elettorale, e si è proceduto alle operazioni di voto

A risultare eletti sono stati: Pinuccio Calabrò sindaco di Barcellona con 12 voti; Giuseppe Mandanici sindaco di Castroreale con 10 voti; Pippo Midili, sindaco di Milazzo con 10 voti; Mario La Malfa, sindaco di Pace del Mela con 9 voti; Luigi Miceli, Sindaco di Tusa con 6 voti; Vincenzo Amadore, sindaco di Galati Mamertino con 5 voti; Alessandro Costa, sindaco di Letojanni con 5 voti.

«Questo – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile – vuole essere un primo passo verso una una più razionale gestione dei processi di ridimensionamento dee istituzioni scolastiche: i sindaci eletti saranno portavoce delle esigenze e delle istanze dei territori all’interno della Conferenza territoriale, preservando le piccole realtà , che seppur marginali dal punto di vista territoriale e numerico, rappresentano uno dei fulcri della cultura dei nostro territorio”.