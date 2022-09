C’è una milazzese nella squadra siciliana che ha vinto il Performer Italian Cup 2022, talent show che va in onda su Rai2. La diciasettenne Giada Giordano con i suoi compagni catanesi, lo scorso fine settimana, non solo si è classificata al primo posto ma è stata selezionata anche per partecipare alla competizione europea e successivamente mondiale. Un nuovo sucesso per la studentessa milazzese che frequenta l’ultimo anno dell’istituto “Leonardo Da Vinci”. La vittoria del campionato italiano delle arti scenico-sportive è solo l’ennesima soddisfazione che Giada porta a casa. Nata come cantante ha cominciato a studiare musica a quattro anni, adesso si sta perfezionanado anche nella danza e nella recitazione.

Giada, che in passato ha partecipato al World Championship of Performing Arts di Los Angeles, a trasmissioni andate in onda su Mediaset, ha vinto diversi concorsi canori al Palafiori di Sanremo e soprattutto lo scorso anno ha conquistato la borsa di studio Bima che ad agosto prossimo la porterà a studiare a Broadway, già da cinque anni partecipa al talent della Rai ma in questa ultima edizione non solo è tornata a casa vincente ma anche con due contratti firmati. Uno per una partecipazione cinematografica e l’altro per un inedito che verrà scritto da uno degli autori di Fabrizio Moro.

«Sono veramente felice – dice – per me si tratta di grandissime opportunità di lavoro che mi potranno realmente catapultare nel mondo dello spettacolo. Intanto però penso ai miei studi. Al mio diploma e alla facoltà di Logopedia. E’ la medicina della voce, per cui un corso di studi che mi permetterà di perfezionare ancora di più il canto che è la mia più grande passione».

Stasera Giada verrà anche premiata nell’ambito nel Festival del cinema di Milazzo.

GUARDA IL VIDEO. Esibizione Performer Italian Cup 2022