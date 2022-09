«Vivete una realtà multisfaccettata – ha detto Caliri – immersa nei social media, realtà divertenti ma anche distraenti e alienanti. Costruitevi una identità fidandovi dei maestri, quelli veri, non le chimere di TikTok. I veri maestri vi restano dentro, così come la formazione e la cultura che vi saranno indispensabili». Un vero e proprio discorso motivazionale quello dello chef che conclude: «Tanto un prezzo dovete comunque pagarlo sta a voi scegliere se pagare quello della disciplina che vi garantisce un futuro o quello del rimpianto».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.