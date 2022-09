La giunta municipale ha approvato il progetto di ristrutturazione dell’impianto sportivo di Fossazzo, intitolata al compianto prof. Ennio Magistri con adeguamento alle norme Coni e contestuale efficientamento energetico per l’importo di 940 mila euro. L’obiettivo è quello di partecipare al bando “Fondo sport e periferie 2022” del dipartimento dello Sport della presidenza del consiglio dei Ministri. Bando rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 50 mila abitanti.

La somma che sarà richiesta è pari all’85 per cento in quanto – secondo quanto previsto dallo stesso avviso – il finanziamento messo a disposizione dal governo per ciascuna iniziativa progettuale dovrà essere integrato con una quota di cofinanziamento da parte dell’ente proponente.

Abbastanza innovativo il progetto che prevede innanzitutto la demolizione dell’attuale tribuna, mai utilizzata, con la realizzazione, in sostituzione, di nuove strutture prefabbricate per gli spettatori poste ad ovest, per un totale di 516 posti a sedere, suddivisi in due elementi distinti, ovvero una struttura per il campo da rugby da 356 posti e una per il mini-rugby under 9 da 160 posti. Saranno realizzati anche nuovi spogliatoi, con la copertura che ospiterà un sistema solare termico. Nella zona d’ingresso all’area sarà ricavato un ampio parcheggio (circa 75 posti).

Nel progetto vengono rispettate anche le prescrizioni del Coni che prevede accessi differenti per il pubblico e gli atleti, in maniera tale che i loro spostamenti non possano mai incrociarsi come previsto da normativa, migliorando così il deflusso rapido e in sicurezza dell’impianto in caso di necessità. Previsti poi un impianto polifunzionale per il basket ed il volley.