In occasione del Festival del Cinema Italiano in programma a Milazzo da oggi sino a giorno 1 ottobre, il comandante della Polizia locale, Gisella Puleo ha disposto la modifica della segnaletica stradale da domani – 28 settembre – sino a sabato 1 ottobre per consentire lo svolgimento della manifestazione che prevede l’utilizzo di spazi aperti.

In particolare gli organizzatori hanno comunicato che per alcuni eventi che si svolgeranno nell’Atrio del Carmine sarà necessario installare fuori dal palazzo comunale una regia mobile, con conseguente necessità di chiusura al traffico veicolare della via Crispi.

Dalle 20 alle 22, tutti i giorni, da domani sino a sabato, è stata decisa l’istituzione del divieto di transito veicolare della via Crispi nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cassisi e piazza della Repubblica; e l’istituzione del divieto di sosta dalle 18 alle 22, ambo i lati di via Crispi nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Cassisi e piazza della Repubblica.