In attesa di conoscere gli eletti nei collegi proporzionali in cui potrebbero rientrare candidati che non hanno avuto la meglio negli scontri diretti, ecco i primi risultati usciti dalle urne in provincia di Messina. Nel collegio uninominale alla Camera di Barcellona/Enna successo di Tommaso Calderone, esponente del centrodestra e deputato regionale uscente. L’avvocato si attesta al 35,36%, nettamente avanti a Valentina Costantino di Sud Chiama Nord (19,71%), Katia Baglio del Movimento 5 Stelle (20,09%) e Giuseppe Arena del Centrosinistra (16,74%).

SENATO. Il vicesindaco di Messina, Francesco Gallo, invece, è stato eletto alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Messina. Il rappresentante di Sud Chiama Nord, movimento di Cateno De Luca, ha vinto col 32,25%, davanti a Matilde Siracusano (29,07%) del centrodestra, Grazia d’Angelo (16,60%) del M5s e Felice Calabrò (14,34%) del Centrosinistra.

L’assessore comunale Dafne Musolino (Sud Chiama Nord) ha battuto il deputato uscente Ella Bucalo (centrodestra) nel collegio uninominale del Senato di Messina che copre tutta la provincia. Musolino 105.098 voti (29,96%), seconda Bucalo con 103.143 voti (29,40%).

IL VOTO A MILAZZO. A Milazzo ha votato il 62.65% degli aventi diritto nelle 37 sezioni. La più votata al senato è stata il deputato uscente Ella Bucolo di Fratelli d’Italia (4589 preferenze e il 32,01%), seguita da Dafne Musolino (Sud chiama Nord) 3396 voti (23,69%) e dal sottosegretario Barbara Floridia (M5S) con 2695 e il 18,80%.

Il partito più votato al Senato è stato Sud Chiama Nord di Cateno De Luca con il 23,73%. A ruota il Movimento 5 Stelle ((18,80%), Fratelli d’Italia (18,19%), Partito Democratico (12,12%) Forza Italia (9,47%), Lega per Salvini (4,05), Azione – Italia Viva – Calenda (3,88%), Italexit (3,87%).

Alla Camera, nel collegio uninominale, la più votata è stata Matilde Siracusano, deputato uscente del centrodestra, con 5036 voti (35,04%). Secondo podio per Francesco Gallo con 3013 preferenze (20,96%), a seguire Grazia D’Angelo (M5S) con 2718 voti (18,91) e Felice Calabrò (centronistra) 2221 voti (15,45%).

Il partito più votato, anche in questo caso, Sud chiama Nord (21%). Movimento 5 Stelle si è fermato al 18,87%; Fratelli d’Italia ha raccolto il 18,75%; Pd 12,11%; Forza Italia 10,69%, Lega 5,23%.

In serata si conosceranno i dati del voto regionale. Lo spoglio per l’elezione del nuovo presidente della Regione Siciliana e dei nuovi componenti dell’Ars comincerà alle ore 14.

